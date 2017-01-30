Медведев: На индексацию соцвыплат потребуется 706 миллиардов

На индексацию социальных выплат в РФ потребуется 706 млрд рублей, сумму годовых трат на эти цели озвучил премьер-министр страны Дмитрий Медведев.

Как пишет RNS, в ходе совещания с вице-премьерами глава российского кабинета министров заявил о том, что с 1 февраля 2017 года помимо пенсий будут проиндексированы социальные выплаты, на что правительству потребуется направить около 706 млрд рублей.

С февраля 2017 года будут проиндексированы предусмотренные законодательством пособия и компенсации, в частности выплаты ветеранам войн, инвалидам, пострадавшим от чернобыльской аварии, членам семей погибших военных, и другие социальные выплаты, также с 1 сентября будет проиндексирован стипендиальный фонд.

Отметим, что ранее Медведев заявлял, что пенсии россиянам в 2017 году проиндексируют с начала последнего месяца зимы на уровень годовой инфляции в 5,4% и эти средства уже заложены в бюджет страны.