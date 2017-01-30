Air France сняла с рейсов в США 21 пассажира из-за запрета Трампа

Французская авиакомпания Air France отказала в перелете в США 21 пассажиру из стран с преимущественно мусульманским населением. Такие меры были приняты из-за нового указа президента Штатов Дональда Трампа.

Об этом в понедельник, 30 января, сообщает Lenta со ссылкой на агентство Associated Press и представительницу Air France. Она рассказала, что компания получила от американской администрации уведомление об ограничениях на въезд в страну в субботу, 28 января. У перевозчика не было другого выбора, кроме как не допустить до полета некоторых пассажиров, которые направлялись в Соединенные Штаты.

Сотрудница авиакомпании не уточнила, гражданами каких стран были не допущенные на борт путешественники.

В пятницу, 27 января, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал документ, согласно которому запрет на посещение США вводится для граждан семи государств — Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана. Кроме того, на 120 дней приостанавливается прием сирийских беженцев. Эти указы уже оспорены в суде в США.