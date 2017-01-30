На Кубани постовой спас ребенка, едва не утонувшего в ледяной воде

Полицейский в Краснодарском крае спас тонувшего ребенка. Сотрудник патрульно-постовой службы услышал крики о помощи, проходя мимо строительной площадки, и помог 11-летнему мальчику выбраться из ледяной воды.

Как сообщает 30 января официальный представитель МВД России Ирина Волк, инцидент произошел в Горячем Ключе. Ребенка из котлована с водой вытащил заместитель командира патрульно-постовой службы города Леван Мебония. Как рассказал сам полицейский, его путь на работу пролегал мимо стройки. Проходя вдоль забора, сотрудник правоохранительных органов услышал крики о помощи, одновременно к нему подбежали два подростка, умоляющие помочь их тонущему приятелю. Мебония пролез через дыру в заборе и бросился на помощь мальчишке, который держался за корягу в котловане с водой на территории строительной площадки.

Мужчина отнес мальчика в ближайший отдел полиции, где подростка отогрели и переодели. Там же школьник дождался медиков и родителей.

Начальство майора задумалось о поощрении отличившегося сотрудника.

Напомним, на прошлой неделе геройство проявил и московский полицейский. Он прыгнул в Москву-реку, спасая женщину из машины, оказавшейся в воде после ДТП.