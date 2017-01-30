Оплату проезда банковской картой введут во всех автобусах "Пассажиравтотранса"

В Петербурге внедряют возможность оплаты банковской картой во всех автобусах основного перевозчика на социальных маршрутах – «Пассажиравтотранса». Победитель конкурса на разработку станет известен весной.

Как сообщает пресс-служба ГУП «Пассажиравтотранс» 30 января, предприятие объявило конкурс на внедрение во всех 1900 автобусах оборудования, позволяющего оплатить проезд в одно касание с помощью банковской карты нового образца, поддерживающей технологии Pay Pass. Банк-победитель станет известен 1 марта.

Напомним, такой способ оплаты проезда в качестве эксперимента доступен с 2015 года на автобусных маршрутах № 39 и 39Э, которые соединяют станцию метро «Московская» и аэропорт Пулково. В течение прошлого года им воспользовались 23 тысячи пассажиров. Кроме того, технология уже работает в метрополитене.