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Бизнес
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30.01.2017 13:18

Песков: В Петербург на экономический форум приедет глава Индии

В Петербург на экономический форум приедет глава Индии, об этом в Москве заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как пишет «Интерфакс», Песков также назвал даты проведения форума – по его словам, 21-й Санкт-Петербургский международный экономический форум пройдет 1 – 3 июня 2017 года.

"В этом году одной из стран – гостей форума станет Индия, согласован приезд на питерский форум премьер-министра господина Моди", – добавил Песков.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно в начале июня или конце мая. Обычно на него приезжают более 4 тысяч бизнесменов и политиков из примерно 60 стран мира. Тема нынешнего форума пока не определена.


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Служба доставки Boxberry предлагает юридическим лицам Санкт-Петербурга протестировать свои услуги. До конца марта предприниматели могут отправлять документы, деловые письма и посылки со скидкой 10% на базовый тариф.
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