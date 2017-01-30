Песков: В Петербург на экономический форум приедет глава Индии

В Петербург на экономический форум приедет глава Индии, об этом в Москве заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как пишет «Интерфакс», Песков также назвал даты проведения форума – по его словам, 21-й Санкт-Петербургский международный экономический форум пройдет 1 – 3 июня 2017 года.

"В этом году одной из стран – гостей форума станет Индия, согласован приезд на питерский форум премьер-министра господина Моди", – добавил Песков.

Напомним, Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно в начале июня или конце мая. Обычно на него приезжают более 4 тысяч бизнесменов и политиков из примерно 60 стран мира. Тема нынешнего форума пока не определена.