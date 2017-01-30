Карту "Мир" начнут обслуживать и выпускать в Турции

Турецкая «дочка» Сбербанка Denizbank готовится к эмиссии карт «Мир» на территории Турции.

Об этом рассказал RNS председатель правления Denizbank Хакан Атеш в кулуарах саммита World Tourism Forum в Москве. Оператором карты «Мир» является Национальная система платежных карт (НСПК).

«Мы работаем над этим с НСПК. Мы уже реализовали подобный проект с Китаем, почему бы не сделать с Россией? Мы обсуждаем технические моменты, IT и прочие особенности», — сказал он.

Отвечая на вопрос о сроках запуска проекта, Атеш сказал: «Есть план реализации проекта. Не могу сказать, что это будет нескоро. До конца 2017 года нам нужно кое-что сделать в плане IT с обеих сторон».

В НСПК на запрос RNS о возможности выпуска карт «Мир» иностранными банками отвечать не стали.

НСПК создана в 2014 году, после введения антироссийских санкций, которые коснулись и нескольких российских банков. Тогда страны Запада обсуждали возможность отключения России от международной платёжной системы VISA. 100% принадлежат Банку России. Первые карты "Мир" были выпущены в декабре 2015 года.