Глеб Павловский: Кремль - это коллективный "Шалтай-Болтай"

30.01.2017 15:04

Кто такой Владимир "Льюис" Аникеев и при чем тут "Шалтай-Болтай"? Кому перешли дорогу интернет-взломщики, и почему о его задержании стало известно только сейчас? Узнаем у известного политолога Глеба Павловского.

О том, кто такой Владимир Аникеев, и почему спецслужбы и правоохранительные органы заинтересовались "Шалтаем-Болтаем" только сейчас, узнаем у известного российского политолога Глеба Павловского, чей "Фонд эффективной политики" по воли судьбы оказался в 2000-х гг. той самой площадкой, на которой Владимир Аникеев обзаводился новыми связями:

Создатель сайта "Шалтай-Болтай", на котором размещалась переписка чиновников, журналист Владимир Аникеев, известный в сети как Льюис, был задержан в Петербурге по прилету из Украины в конце октября 2016 года. К моменту задержания ФСБ имело оперативные данные о том, что у команды «Шалтая-Болтая» есть переписка Владислава Суркова. Эксперты не исключают, что основатели этого ресурса также могли иметь отношение к публикации в сети переписки заместителя председателя правительства Аркадия Дворковича, а также взлому аккаунта премьер-министра Дмитрия Медведева в Twitter.

Аудиоподкаст эфира:

play stop mute max volume repeat скачать Фонтанка.Офис Упс! Необходимо обновиться! Для воспроизведения обновите браузер или Для воспроизведения обновите браузер или Flash плагин

Подписывайтесь на канал [Фонтанки.Офис] в Телеграме и получайте ссылки на самые интересные наши эфиры и их текстовые версии.