Дефектную трубу на Искровском проспекте починили

Последствия коммунальной аварии возле 35-го дома по Искровскому проспекту в Петербурге устранены к утру понедельника, жильцы подключены к теплоснабжению по обычной схеме.

Об окончании ремонта трубы на Искровском проспекте 30 января сообщает пресс-служба ГУП «ТЭК». В предприятии уточнили, что 10 домов, центральное отопление в которых из-за аварии было переведено на пониженные параметры, вновь обслуживаются по обычной схеме.

Напомним, горячая вода из дефектной трубы в ночь на 29 января залила несколько припаркованных неподалеку от места прорыва машин. Однако в ГУП никто из автомобилистов не обращался. Сотрудники предприятия напоминают, что в случае полученных из-за аварии повреждений владельцы таких машин могут получить компенсацию от страховой компании, в которой предприятие застраховало свою ответственность перед третьими лицами.