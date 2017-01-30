Бывший полпред Ельцина на Сахалине задержан по подозрению в экстремизме

Бывший полномочный представитель президента России в Сахалинской области Виталий Гулий задержан в Москве по подозрению в экстремизме.

Как пишет Lenta, об этом ТАСС сообщил адвокат Виталия Гулия Дагир Хасавов.

«Мой доверитель был снят в аэропорту Домодедово с самолета, следовавшего в Кишинев, а затем задержан. В ближайшее время ему должны предъявить обвинение», — рассказал он.

По словам Хасавова, дело в отношении экс-чиновника было возбуждено по части 1 статьи 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды») в связи с выходом его книги «Подножие российского Олимпа. Штрихи к портрету современного чиновника».

Издание отмечает, что полномочным представителем президента РФ на Сахалине Гулий проработал недолго – с 1991 по 1993 год.