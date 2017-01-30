Пентагон оценит способность России и Китая пережить ядерный удар

Разведслужбы США и стратегическое командование Пентагона работают над новой системой оценки способности властей России и Китая пережить ядерный удар и продолжать работать.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на агентство Bloomberg, исследование было заказано конгрессом еще до вступления президента США Дональда Трапа в должность. Проект получил поддержку членов обеих партий, которые испытывают озабоченость относительно наращивания военной мощи Китая и России.

Отмечается, что исследование будет содержать раздел «местоположение и описание подземных сооружений, представляющих политическую и военную важность».