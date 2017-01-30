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14:35 30.01.2017
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30.01.2017 12:07

Пентагон оценит способность России и Китая пережить ядерный удар

Разведслужбы США и стратегическое командование Пентагона работают над новой системой оценки способности властей России и Китая пережить ядерный удар и продолжать работать.

Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на агентство Bloomberg, исследование было заказано конгрессом еще до вступления президента США Дональда Трапа в должность. Проект получил поддержку членов обеих партий, которые испытывают озабоченость относительно наращивания военной мощи Китая и России.

Отмечается, что исследование будет содержать раздел «местоположение и описание подземных сооружений, представляющих политическую и военную важность».


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27.01.2017 15:06
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В конце прошлого года специалисты филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») «Новгородэнерго» обратили внимание органов прокуратуры Новгородской области на активность ряда информационных ресурсов в сети Интернет
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