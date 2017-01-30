ЗСД: новые зоны и тарифы

На ЗСД меняются тарифы. Стоимость проезда по всему Западному скоростному диаметру увеличивается со 180 до 300 рублей. «Магистраль Северной столицы» вводит пять новых ценовых зон и выравнивает их стоимость. Будет ли это повышение последним в 2017 году и правда ли, что с помощью транспондера можно сэкономить 700 рублей в месяц, выяснял «Водитель Петербурга».

Проехать весь южный участок ЗСД пока еще можно за 80 рублей, северный – за 100. С полуночи 4 февраля центральный участок Западного скоростного диаметра станет платным. «Начинают работу барьерные пункты взимания платы на въезде с набережной реки Екатерингофки (при движении со стороны Центрального участка)», – уточняет пресс-служба МСС.

С введением нового платного участка МСС меняет тарифные зоны всего Западного скоростного диаметра — дорога будет поделена на 5 ценовых зон.

Первая (южная) зона: КАД – Благодатная улица. Вторая: Благодатная улица – набережная Макарова. Третья тарифная зона: набережная Макарова – перспективная развязка с Шуваловским проспектом. Четвертая: перспективная развязка с Шуваловским проспектом – КАД (север). На севере ЗСД замыкает пятая зона: КАД (север) – трасса Е-18 «Скандинавия».

МСС уравняла стоимость каждой из 5 зон – 60 рублей. Эти цифры касаются автомобилистов, которые расплачиваются наличными. Установленный тариф с 4 февраля будет действовать круглосуточно: ранее действующие ночные скидки отмечаются.

Для автомобилей 2, 3 и 4 класса (в зависимости от габаритной высоты. – Прим. ред.) МСС запускает единую для всех зон стоимость – 100, 130 и 170 рублей соответственно. Время суток на цену проезда также не будет оказывать никакого влияния.

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