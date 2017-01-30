ВЦИОМ: Россияне боятся войны и роста цен

Жителей России беспокоит международное положение и обесценивающиеся сбережения. Разгул преступности и стихийные бедствия перестали пугать сограждан, уверяют социологи.

Результаты исследования "Карты страхов" сограждан 30 января опубликовал Всероссийский центр изучения общественного мнения. Согласно данным социологов, за прошедший год россияне стали меньше переживать из-за целого ряда проблем.

Больше всего опрошенные боятся международной напряженности и вероятных военных конфликтов, этот пункт в «Карте страхов» занимает первое место. Следом за глобальными проблемами идут локальные — часть респондентов переживает, что привычные товары стали для них недоступны, а сбережения обесцениваются.

Если год назад разгул преступности пугал небольшую часть жителей страны, то теперь и эти россияне считают, что бояться в криминальной сфере им нечего. Еще меньше людей пугает вероятность внутренних беспорядков в стране, проблемы со здоровьем и стихийные бедствия.

Невыплаты или снижение зарплат, как и вероятность потери работы, также не слишком пугают опрошенных.

Замыкают список страхов проблемы в семье — большинство россиян уверены, что разрыв с близкими людьми им не грозит.

Опрос прошел 24 – 25 декабря в 130 населенных пунктах среди 1600 совершеннолетних жителей России.