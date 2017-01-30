«Въезжай и Живи!»: квартиры с полной меблировкой для клиентов «Петербургской Недвижимости»

Компания «Петербургская Недвижимость» и девелопер SETL CITY совместно с Первой мебельной фабрикой представили предложение – квартира с полной мебелировкой.

Современная, качественная мебель и техника по специальной цене, доступной только для покупателей квартир в «Петербургской Недвижимости». Вся мебель изготавливается по индивидуальным замерам всего за 21 день. На выбор два варианта цветового решения – «Ваниль» и «Шоколад». Все работы по сборке и установке мебели выполняются бесплатно.

Мебелировка: сапльня

«Петербургская Недвижимость» и SETL CITY на сегодняшний день – лидеры на рынке строящегося жилья в нашей стране. Что позволяет нам удерживать этот статус?

При разработке проектов новых жилых комплексов мы всегда стараемся решить задачу комплексно: создать комфортное пространство для жизни, где наш покупатель и его семья будут счастливы, начиная с продуманного благоустройства квартала, необходимой для жизни инфраструктуры, архитектуры домов, дизайна общедомовых пространств и заканчивая отделкой в квартире. Так, как мы это бы делали для себя.

Сегодня мы совершаем еще один шаг вперед и предлагаем нашим покупателям полностью готовую квартиру с отделкой, мебелью и техникой. Это совместный продукт с нашим партнером «Первой мебельной фабрикой». Теперь клиенту не нужно тратить время на выбор техники, надежной мебельной фабрики, долго ждать. Все работы будут выполнены качественно и в кратчайшие сроки», – комментирует генеральный директор ЦРП «Петербургская Недвижимость» Олег Пашин.

Мебелировка: кухня

Предложение действительно для студий, 1- и 2-комнатных квартир в жилых комплексах SETL CITY. Приобрести комплект мебели можно в любой момент как сразу после заключения договора о покупке квартиры, так и при получении ключей.

Ознакомиться с вариантами меблировки можно по предварительной записи в шоу-руме ЖК «Солнечный город».

Узнать подробности предложения можно по телефону 33-55555.

Справка о компании Setl City

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

