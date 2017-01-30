Что знают о сексе петербургские старшеклассники?

30.01.2017 12:35

На волне обсуждений о необходимости уроков сексуального воспитания в школах интернет-канал [Фонтанка.Офис] выясняет у старшеклассников, какие знания по этой теме они получили в школе, а какие - "во дворе".

В студии интернет-канала [Фонтанка.Офис] – петербургские старшеклассники рассказывают о том, откуда они узнали "про это". Также на связи со студией уполномоченный по правам ребенка в Петербурге Светлана Агапитова и психолог Алекс Десатник.

Напомним, глава Минобрнауки Ольга Васильева не поддержала идею об уроках сексуального воспитания. "Я не уверена, что это правильное решение. Я считаю, что вести разговоры с детьми о том, что происходит в жизни, родители начинают в том возрасте, в котором считают нужным. Любой подход к вопросу о сложнейших нравственных вопросах должен быть не в начальной школе, как это пытается делать демократическая группа сейчас. Я против упрощения отношений, против того, чтобы этот флер исчез из нашей жизни. Когда мы учились в десятом классе, в курсе биологии нам очень тонко рассказывали об этом вопросе", – заявила Ольга Васильева.

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