В Стрельне водолазы ищут пропавшего школьника

В пригороде Петербурга Стрельне около пруда пропал 10-летний мальчик, к поискам подключили водолазов.

Как сообщили "Фонтанке" в поисково-спасательной службе Петербурга, рано утром 30 января в организацию поступил сигнал о пропаже 10-летнего мальчика у Орловского пруда в Стрельне.

По сообщению родных, ребенок ушел гулять накануне днем в воскреснье и не вернулся. В последний раз его видели около водоема. Сейчас пруд обследуют водолазы, также ведутся наземные поиски.