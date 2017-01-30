Еще
14:35 30.01.2017
Пришлите свою новость!
14:35
МЧС: В Петербурге ожидается сильный гололед
14:30
В Петербург из-за моли не пустили 37 тонн помидоров
14:26
Петербуржец заплатил миллион отцу, чтобы его матери не пришлось продавать квартиру
14:15
Медведев: На индексацию соцвыплат потребуется 706 миллиардов
14:04
Air France сняла с рейсов в США 21 пассажира из-за запрета Трампа
13:52
В Еврозоне вырос индекс потребительского и делового доверия
13:50
На Кубани постовой спас ребенка, едва не утонувшего в ледяной воде
13:30
Оплату проезда банковской картой введут во всех автобусах "Пассажиравтотранса"
13:18
Песков: В Петербург на экономический форум приедет глава Индии
12:52
«ДП»: Чиновники вытесняют частные компании с рынка управления жильем
12:42
Карту "Мир" начнут обслуживать и выпускать в Турции
12:32
В петербургской Капелле пройдет концерт памяти Антона Губанкова
12:27
Дефектную трубу на Искровском проспекте починили
12:22
Бывший полпред Ельцина на Сахалине задержан по подозрению в экстремизме
12:08
В Роспотребнадзоре сказали, можно ли заразиться гриппом через завезенные фрукты и воду
12:07
Пентагон оценит способность России и Китая пережить ядерный удар
11:53
Полиция: Подкидыша из Пулковского парка никто из родственников не ищет
11:52
ВЦИОМ: Россияне боятся войны и роста цен
11:40
Финляндия осудила запрет США на въезд жителям некоторых мусульманских стран
11:35
В Стрельне водолазы ищут пропавшего школьника
11:26
Улюкаева оставили под домашним арестом
11:15
Фура снесла светофор и остановилась в миллиметрах от дома на Васи Алексеева
11:13
Школьников Макеевки из-за обстрела эвакуировали в подвалы
11:04
Дореволюционная почта: Откуда у горожан недоверие к почте России
10:52
Поклонская просит Генпрокуратуру проверить расходы из бюджета на «Матильду»
10:43
Число жертв атаки на мечеть в Канаде выросло до шести
10:35
Милонов организует в поддержку передачи Исаакия крестный ход
10:28
Вишневский заявил на Толстого в Следственный комитет
10:27
Россияне получили 465 тысяч финских виз в 2016 году
10:21
«Квадрат»: Самая дорогая квартира в Петербурге предлагается за 830 млн рублей
10:16
ЗакС рассмотрит кандидатуру Анны Митяниной на пост вице-губернатора Петербурга
09:56
В шаверме на Испытателей повар пытался зарубить посетителя тесаком для мяса
09:44
ЗакС поручит Соловьеву и Четырбоку передавать Исаакиевский собор РПЦ
09:37
Проезд по всему ЗСД будет стоить 300 рублей
09:22
В Петербурге «КОНям» досталось почти 4 кг наркотиков
09:01
Россиянин погиб в Таиланде, упав со скалы в море
08:53
Петербурженка заявила о пропаже пистолета после ДТП
08:45
Трамп обвинил двух сенаторов в вечном поиске способа начать третью мировую
08:37
В Пулковском парке нашли брошенного младенца в коляске
08:29
Власти назвали атаку на мечеть в Канаде терактом
08:21
СМИ: Грузия готова восстановить дипотношения с Россией
08:13
В Канаде устроили стрельбу в мечети: есть погибшие
08:05
Трассу Вологда – Новая Ладога перекрыл опрокинувшийся грузовик
00:31
Вратарь отбил два пенальти за 30 секунд во время матча Кубка Англии
00:17
Младенец умер в торговом центре в Москве
00:04
Экс-премьер Франции Вальс признал поражение на праймериз социалистов
29/01
Белый дом заявил об отсутствии решения по санкциям против России
29/01
Иранский режиссер решил не приезжать на вручение "Оскара" в США
29/01
В Подмосковье задержан подросток, зарезавший сверстника в торговом центре
29/01
Посольство России в Париже подтвердило гибель россиянина на Монблане
29/01
В московском торговом центре зарезали подростка
29/01
На Монблане нашли тело российского горнолыжника
29/01
В Совфеде ответили на предложение Литвы забрать у России Калининград
29/01
Электричка сбила двоих мужчин в Подмосковье
29/01
Сборная Франции стала чемпионом мира по гандболу
29/01
Кровля жилого дома рухнула в Томской области
29/01
Захарова объявила конкурс после статьи о ней Бориса Джонсона
29/01
Школьница провалилась под лед и утонула в Саратовской области
29/01
Депутат литовского сейма предложил забрать у России Калининградскую область
29/01
Голкипер забросил шайбу с противоположного конца площадки в Матче всех звезд НХЛ
29/01
В Москве пассажир упал на пути на станции метро «Кунцевская»
29/01
Бронеавтомобили «Водник» заметили в Сирии
29/01
Найденный в порту Севастополя «подозрительный предмет» оказался муляжом
29/01
В Томске парашютист прыгнул с высотки
29/01
Адвокат Януковича назвал условия для его возвращения на Украину
29/01
Петицию против визита Трампа к Елизавете II подписали 300 тысяч человек
29/01
Российские саночники выиграли бронзу в эстафете на чемпионате мира
29/01
Спецназ США понес потери при согласованной с Трампом операции в Йемене
29/01
Экс-глава ВФЛА: Информатор WADA Степанова провоцировала на разговоры о допинге
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
30.01.2017 11:53

Полиция: Подкидыша из Пулковского парка никто из родственников не ищет

Историю с подкидышем в Пулковском парке полиция считает загадочной: ухоженного ребенка в чистой одежде никто не ищет. Силовики Петербурга прорабатывают разные варианты того, как он оказался без присмотра.

Как стало известно «Фонтанке», поиски родных найденного накануне в Пулковском парке Московского района Петербурга ребенка (на вид 9 – 10 месяцев) пока не дали результата. С 22 часов 29 января, когда в 200 метрах от выхода на Пулковское шоссе прогуливающаяся женщина обратила внимание на яркую коляску без взрослых, заявлений о пропаже младенца в правоохранительные органы города не поступало.

Полиция Московского района проверила всю сводку происшествий за сутки, но никаких ЧП, в которых пострадала или погибла женщина, которая могла быть матерью малыша, не происходило. Также нет никаких данных в скорой помощи о несчастьях, случившихся с недавно родившими гражданками.

Подкидыша из Пулковского парка никто из родственников не ищет

При этом ребенок ухоженный, в аккуратной одежде и в недешевой коляске.

Сейчас полиция собирает записи камер видеонаблюдения, на которые попадает территория парка, и будет проверять районные поликлиники, может, кто-то узнает ребенка.

 


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40

Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО

Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Дефектную трубу на Искровском проспекте починили
Бывший полпред Ельцина на Сахалине задержан по подозрению в экстремизме
Полиция: Подкидыша из Пулковского парка никто из родственников не ищет
В Стрельне водолазы ищут пропавшего школьника
Улюкаева оставили под домашним арестом
Школьников Макеевки из-за обстрела эвакуировали в подвалы
На Ленской охранник стала жертвой разбоя
Число жертв атаки на мечеть в Канаде выросло до шести
В шаверме на Испытателей повар пытался зарубить посетителя тесаком для мяса
В Петербурге «КОНям» досталось почти 4 кг наркотиков
В деле о пожаре в Rock Town ищут сварщика
Между дождем и гололедом
На Лесной сгорел Rock Town
Полиция клерикальным доносам верит на слово
В смерти пассажира “Везет” виноват врач
Как выжить жильцов из Дома Трезини
Газовый след «Красного Бора»
Секс-диссидентство Павленского
Заплати полиции и бери такси в Пулково
Оганесян сел до победного
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Дореволюционная почта: Откуда у горожан недоверие к почте России

Трассу Вологда – Новая Ладога перекрыл опрокинувшийся грузовик

Акция против передачи Исаакия РПЦ прошла в самом храме, участники отказываются уходить

Митинг на Марсовом поле: вид сверху

В Петербурге сохранится туманная погода

Итоги недели с Андреем Константиновым: Битва за Исаакий

Новости компаний
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.