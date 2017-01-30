Полиция: Подкидыша из Пулковского парка никто из родственников не ищет

Историю с подкидышем в Пулковском парке полиция считает загадочной: ухоженного ребенка в чистой одежде никто не ищет. Силовики Петербурга прорабатывают разные варианты того, как он оказался без присмотра.

Как стало известно «Фонтанке», поиски родных найденного накануне в Пулковском парке Московского района Петербурга ребенка (на вид 9 – 10 месяцев) пока не дали результата. С 22 часов 29 января, когда в 200 метрах от выхода на Пулковское шоссе прогуливающаяся женщина обратила внимание на яркую коляску без взрослых, заявлений о пропаже младенца в правоохранительные органы города не поступало.

Полиция Московского района проверила всю сводку происшествий за сутки, но никаких ЧП, в которых пострадала или погибла женщина, которая могла быть матерью малыша, не происходило. Также нет никаких данных в скорой помощи о несчастьях, случившихся с недавно родившими гражданками.

При этом ребенок ухоженный, в аккуратной одежде и в недешевой коляске.

Сейчас полиция собирает записи камер видеонаблюдения, на которые попадает территория парка, и будет проверять районные поликлиники, может, кто-то узнает ребенка.