Улюкаева оставили под домашним арестом

Московской городской суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокатов бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева России об изменении ему меры пресечения на подписку о невыезде или разрешение ему прогулок и посещения медицинских учреждений.

Как передает RNS, также суд отказал в расширении круга лиц, имеющих право посещать квартиру, в которой Улюкаев находится под домашним арестом. Улюкаев ходатайствовал о допуске в его квартиру няни, которая ухаживает за его малолетними детьми.

Улюкаев был арестован 14 ноября 2016 года. Следственный комитет обвиняет его в вымогательстве взятки у представителей «Роснефти» в размере $ 2 млн за выдачу положительной оценки, позволившей «Роснефти» купить 50,08% акций «Башнефти». На следующий день Владимир Путин уволил Улюкаева с должности министра в связи с утратой доверия, а через несколько дней ведомство возглавил Максим Орешкин.