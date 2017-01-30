Школьников Макеевки из-за обстрела эвакуировали в подвалы

Вооруженные силы Украины сегодня утром открыли огонь по Червоногвардейскому району Макеевки в самопровозглашенной Донецкой народной республике, в зоне обстрела оказалась местная школа № 32.

Об этом ДАН сообщили в оперативном командовании ДНР.

«Около 9.30 украинская армия открыла вновь огонь по Червоногвардейскому району Макеевки, в зоне обстрела расположена школа №32, где в настоящий момент находятся несколько десятков детей и персонал. Руководством школы было принято решение эвакуировать учащихся в подвал», — отметили в командовании.

Как сообщили родители некоторых учеников, педагоги обратились к ним с просьбой забрать детей из школы.

Напомним, что Макеевка под ударом ВСУ находится уже вторые сутки. Так же как и другие районы ДНР на линии соприкосновения. Местные СМИ сообщали о том, что за выходные дни на территории ДНР зафиксированы более тысячи обстрелов. Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года, после свержения президента Виктора Януковича националистическими и радикальными элементами.