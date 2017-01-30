Дореволюционная почта: Откуда у горожан недоверие к почте России

30.01.2017 11:04

В эти дни 1833 года в Петербурге появился новый сервис для пересылки писем в черте столицы - «городская почта». Одних горожан это событие обрадовало: теперь они могли экономить на курьерах, у других - вызвало недоверие: странным казалось доверять свое сообщение "бездушному ящику". Рассказывает Константин Ранкс.

Городская почта — это прежде всего сервис, который могут оказывать одни горожане другим. Вообще то идея городской почты не так проста — свои важные сообщения богатые люди всегда посылали с помощью курьеров, равно как и власти. А прочие жители могли бы сходить сами или отправить записку с оказией — если они умели писать.

Однако развитие общества привело к тому, что и буржуазия, то есть «средний класс» стал испытывать потребность в отправке извещений, приглашений, поздравлений, контрактов а черте города — а нанимать курьера ей казалось делом расточительным. Поэтому в 1680 году в Лондоне появилась специальная частная служба, которая принимала за небольшую мзду почтовые отправления и развозила их по адресатам.

В России же это дело пошло в рамках государственно-частного партнёрства. Столица была разделена на 17 округов, в которых на конкурсной основе были выбраны 45 пунктов приёма писем. Эти пункты были по сути лишь отдельными прилавками с почтовым ящиком, которые располагались в популярных лавках и магазинах, торгующих «с утра до ночи».

Служащий принимал письмо, укладывал в конверт, принимал плату — 20 копеек, и опускал конверт в почтовый ящик. Если отправлялась визитная карточка или записка без конверта — то плата была вполовину меньше — 10 копеек. Три раза в день специальные люди обходили эти пункты приема, собирали письма, относили на почтамт, где их сортировали и затем развозили по округам к адресатам.

Приёмщики почты были нужны, поскольку ещё не было ни марок ни штемпельных конвертов. С их появлением пункты приёма сменились уличными почтовыми ящиками и пунктами продажи этих самых марок и конвертов. Примечательно, что еще многие десятилетия люди предпочитали относить письма в почтовые ящики, которые были установлены или же в почтовых отделениях, или в иных учреждениях, так как считалось, что «так надежнее», нежели кидать письмо в жестяную коробку на улице. Многие такие ящики изготавливались из ценных пород дерева и красиво украшались. Они исчезли только в 80-е годы ХХ века.

Что интересно — эта почта не была рассчитана на отправление денег или посылок. Однако идея приема и выдачи отправлений в торговых точках не исчезла — и стала актуальна с развитием торговли по каталогам, и особенно — с появлением интернет-магазинов. Сейчас во многих странах вы, купив товар в Сети указываете местом доставки либо автоматический терминал, стоящий в торговом центре, либо даже магазин или автозаправочную станцию. Все сервисы в одном месте — старая идея возродилась на новый лад.

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