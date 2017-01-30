Поклонская просит Генпрокуратуру проверить расходы из бюджета на «Матильду»

Депутат Государственной думы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская снова просит Генпрокуратуру проверить законность расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание фильма «Матильда» Алексея Учителя.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий запрос депутата на имя генпрокурора Юрия Чайки.

«В ответе за подписью исполняющего обязанности прокурора города Санкт-Петербурга было сказано об отсутствии оснований для принятия мер реагирования, а также для направления материалов в порядке УПК РФ», – говорится в документе.

По словам Поклонской, такие выводы сделаны, исходя из положительных результатов психолого-лингвистического исследования двухминутного трейлера к «Матильде», размещенного в интернете. В связи с этим парламентарий просит организовать проведение тщательной проверки в части проведения исследования утвержденного к съемкам сценария кинокартины, а также провести проверку законности расходования бюджетных средств, выделенных Фондом кино на создание «Матильды».

Как отметила Поклонская, сценарий ленты должна проверить экспертная комиссия, состоящая из профессиональных историков и представителей церкви, поскольку в «Матильде» главными героями являются лица, официально канонизированные.

Депутат подчеркнула, что Николая II в картине сыграл немецкий актер Ларе Айдингер, ранее снявшийся в эротическом фильме Питера Гринуэя «Гольциус и Пеликанья компания», а Россия представлена в «Матильде» как «страна виселиц, пьянства и блуда».

Ранее сообщалось, что Общественный совет при Министерстве культуры России получил 20 тыс. подписей против «Матильды».