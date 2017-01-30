Число жертв атаки на мечеть в Канаде выросло до шести

Число погибших в результате стрельбы в мечети в канадском Квебеке возросло до шести, еще восемь человек ранены, передает Агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя полиции Кристин Куломб.

Как сообщила Куломб журналистам, «шесть человек в возрасте от 35 до 70 лет» погибли в результате теракта в ночь на 30 января.

Ранее сообщалось о пятерых погибших. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр провинции Квебек назвали стрельбу в мечети терактом.

Представитель полиции также подтвердила информацию о двух задержанных. По словам Куломб, один из подозреваемых был задержан недалеко от мечети, второй — в районе острова Орлеан, примерно в 20 километрах от мечети. По данным медицинских источников, второй подозреваемый был задержан в результате полицейской погони.

Портал BNO News со ссылкой на представителей властей и очевидцев сообщает о 18 пострадавших.

По данным радиостанции Radio Canada, неизвестные были в масках и кричали «Аллах Акбар», стреляя в толпу.

Отмечается, что во время Рамадана в июне прошлого года под двери этой мечети была подброшена голова свиньи.