В поддержку передачи Исаакия организуют крестный ход
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов намерен организовать крестный ход в поддержку передачи Исаакиевского собора в РПЦ.
Как сообщил "Фонтанке" депутат, сегодня, 30 января, он подал заявку в Смольный на организацию десятитысячного мероприятия 11 февраля. По словам парламентария, он планирует провести шествие от Казанского собора до Исаакиевского.
"Это делается не в пику тем, кто собирался на Марсовом поле. Мы просто хотим показать свою мирскую радость от передачи храма", – отметил он.
По словам Милонова, он также обратился к митрополиту Варсонофию с просьбой благословить проведение крестного хода.
Напомним, в субботу, 28 января, на Марсовом поле собралось, по разным оценкам, от 2 до 5 тысяч жителей, протестующих против передачи Исаакиевского собора Церкви. Параллельная акция движения НОД в поддержку решения губернатора собрала не более 20 человек.
Справка:
Напомним, что о передаче Исаакиевского собора РПЦ губернатор Петербурга сообщил журналистам 10 января 2017 года. "Вопрос решён",- ответил Георгий Полтавченко на соответствующий вопрос журналистов. Заявление оказалось полной неожиданностью для горожан, ведь еще в 2015 году градоначальник отказал епархии в передаче собора Церкви, сославшись на то, что музей приносит большой доход бюджету Петербурга. В Интернете начали набирать подписи против передачи собора. На сегодняшний день их уже больше 200 тысяч.