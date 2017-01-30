Вишневский заявил на Толстого в Следственный комитет

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский обратился с заявлением в Следственный комитет: парламентарий просит оценить нашумевшее высказывание вице-спикера Госдумы Петра Толстого с точки зрения Уголовного кодекса.

Вишневский поделился этой новостью с пользователями Facebook 30 января. По мнению депутата, высказывание Петра Толстого о защитниках Исаакиевского собора может быть расценено как унижение человеческого достоинства, что в Уголовном кодексе России запрещает 282-я статья.

«Прошу СКР проверить факты, изложенные в заявлении, и при их подтверждении возбудить уголовное дело в отношении П.О. Толстого», – приводит текст заявления на своей странице в соцсети депутат.

Напомним, телеведущий и депутат Петр Толстой в ходе дискуссии 23 января о передаче Исаакиевского собора РПЦ назвал противников этого процесса «внуками и правнуками тех, кто разрушал наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганами в 1917 году», и сейчас, по мнению Толстого, они «продолжают дело своих дедов».