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30.01.2017 10:28
2 Комментариев

Вишневский заявил на Толстого в Следственный комитет

Депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский обратился с заявлением в Следственный комитет: парламентарий просит оценить нашумевшее высказывание вице-спикера Госдумы Петра Толстого с точки зрения Уголовного кодекса.

Вишневский поделился этой новостью с пользователями Facebook 30 января. По мнению депутата, высказывание Петра Толстого о защитниках Исаакиевского собора может быть расценено как унижение человеческого достоинства, что в Уголовном кодексе России запрещает 282-я статья.

«Прошу СКР проверить факты, изложенные в заявлении, и при их подтверждении возбудить уголовное дело в отношении П.О. Толстого», – приводит текст заявления на своей странице в соцсети депутат.

Напомним, телеведущий и депутат Петр Толстой в ходе дискуссии 23 января о передаче Исаакиевского собора РПЦ назвал противников этого процесса «внуками и правнуками тех, кто разрушал наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганами в 1917 году», и сейчас, по мнению Толстого, они «продолжают дело своих дедов».

 


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комментарии пользователей (2)
Обыватель
30 января 2017 г. 10:42
Гиблое дело. Петька— нацист Толстой отвертится, стопудово. СК у нас только за перепосты сажает и одиночные пикеты.
Udel
30 января 2017 г. 10:38
Дело частного обвинения? Доказывать надо...
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