ЗакС рассмотрит кандидатуру Анны Митяниной на пост вице-губернатора Петербурга

Губернатор Петербурга Георгий Полтавчено внес в ЗакС кандидатуту Анны Митяниной на пост вице-губернатора по социальным вопросам.

Петербургский парламент начинает серию встреч фракций с кандидатом на пост вице-губернатора по социальному блоку. Как сообщает 30 января пресс-служба ЗакСа, в Мариинский дворец поступило обращение губернатора Георгия Полтавченко, в котором он просит согласовать кандидатуру Анны Митяниной на пост «социального» вице-губернатора. В настоящий момент Митянина является главой юридического комитета Смольного.

Как отметили в городском парламенте, после встречи со всеми депутатскими объединениями по кандидатуре Митяниной состоится голосование. Ожидается, что назначат нового заместителя губернатора на пленарном заседании ЗакСа 1 февраля.

Напомним, ранее «Фонтанка» сообщала, что вице-губернатор Ольга Казанская написала заявление об отставке. Предполагалось, что причиной стали конфликты с фармацевтическим бизнесом, который настаивал на приватизации «Петербургских аптек», а также с рядом главврачей петербургских больниц.

Отметим, что Анна Митянина работает в Смольном с середины 1990-х, в юридическом комитете она начала трудиться под началом заместителя председателя российского правительства Дмитрия Козака. Ранее Митянина работала в юридический службе ЗакСа.