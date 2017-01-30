В шаверме на Испытателей повар пытался зарубить посетителя тесаком для мяса

В кафе «Мастер-Кебаб» в Приморском районе 29 января повар нанес петербуржцу несколько ударов тесаком. Гражданин Египта практически не говорит по-русски, но полиция уверена, что так он отреагировал на очередного пьяного скандалиста.

Как стало известно «Фонтанке», разъяренный повар по имени Халид напал на посетителя кафе-шаверма на проспекте Испытателей, 9-3, около половины пятого утра 29 января. Египтянин, работающий на кухне, кинулся на клиента с ножом для резки мяса. Как утверждает покалеченный петербуржец, повар кричал, что убьет его. Врачи позже отпустили пострадавшего, диагностировав ушибы руки, груди и шеи.

Когда на место происшествия прибыли полицейские, арабский мастер кебаба не смог даже назвать свой адрес, ссылаясь на плохое знание русского языка. Однако, по данным «Фонтанки», в материале проверки уже есть объяснение поступку иностранца. Как выяснилось, он не выдержал очередного пьяного дебоша в заведении и взялся за тесак для рубки мяса.