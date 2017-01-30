ЗакС поручит Соловьеву и Четырбоку передавать Исаакиевский собор РПЦ

Комитет по законодательству петербургского ЗакСа делегировал единороссов Дениса Четырбока и Сергея Соловьева в комиссию по передаче религиозного имущества РПЦ.

Как сообщил на заседании комитета 30 января его председатель Четырбок, обращение в Мариинский дворец с просьбой отправить двух законотворцев в соответствующую комиссию обратился на днях в парламент вице-губернатор Михаил Мокрецов. Таким образом, членам ЕР придется участвовать в работе по передаче Церкви Исаакиевского собора.

Напомним, что о передаче Исаакиевского собора РПЦ губернатор Петербурга сообщил журналистам 10 января 2017 года. "Вопрос решён", – ответил Георгий Полтавченко на соответствующий вопрос журналистов. Заявление оказалось полной неожиданностью для горожан, ведь еще в 2015 году градоначальник отказал епархии в передаче собора Церкви, сославшись на то, что музей приносит большой доход бюджету Петербурга. В результате в Интернете начался сбор подписей против передачи Исаакия, а на Марсовом поле 28 января прошли сразу две акции – сторонников и противников решения Смольного.