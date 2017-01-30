Проезд по всему ЗСД будет стоить 300 рублей

Центральный участок ЗСД Петербурга перестает быть бесплатным. В ночь на 4 февраля за проезд по нему введут тарифы. В результате проезд по всей магистрали при отсутствии транспондера обойдется в 300 рублей.

Как сообщили "Фонтанке" в консорциуме "Магистраль Северной столицы", с 4 февраля 2017 года на Западном скоростном диаметре вводятся новые тарифные зоны. Всего их пять, по 60 рублей каждая.

"Таким образом, проезд всей магистрали будет стоить 300 рублей за наличные, – добавили в компании. – С транспондером, а им владеют шестьдесят процентов пользователей, – от 115 рублей ночью и от 229 рублей днем".

При полной платности ЗСД и недавно введенной системе Flow+, которая позволяет платить за проделанный маршрут, а не за количество "затронутых" зон, поездка по транспондеру может быть ниже, чем за наличные, до 90%, утверждают в консорциуме.

Если маршрут пользователя совпадает с тарифной зоной, то базовый тариф "Транспондер" на 15 процентов ниже тарифа при наличной оплате. Если маршрут меньше тарифной зоны, то стоимость ниже не только на 15 процентов, но и пропорционально расстоянию в соответствии с маршрутом.

Для любителей расплачиваться на пунктах ЗСД, а не через транспондеры, отменили ночной тариф в качестве мотивации перехода на транспондеры.

О том, что полный проезд по ЗСД в скором времени будет стоить 300 рублей, "Фонтанка" сообщала в конце декабря. На совещаниях эта сумма называлась чаще всего в качестве оптимальной. По условиям государственно-частного партнерства, максимально допустимый уровень тарифа для каждого участка ЗСД заложен на уровне 130 рублей.