В Петербурге «КОНям» досталось почти 4 кг наркотиков

Большую партию наркотиков обнаружили сотрудники полиции в ночь на 30 января в доме по Хасанской улице в Петербурге. Перед этим, как следует из рапорта, стражи порядка проводили наблюдение за предполагаемым наркосбытчиком. Теперь гражданина Таджикистана с русской фамилией обвиняют в особо крупном сбыте запрещенного вещества.

Как стало известно «Фонтанке», 32-летнего Рязанцева с таджикским паспортом оперативники отдела Управления уголовного розыска по контролю за оборотом наркотиков задержали 28 января в его «Ауди». Произошло это возле дома 22 по Хасанской улице. По данным нашего издания, до этого за иномаркой следили минимум несколько дней.

При обыске, который прошел в квартире предполагаемого наркодельца в ночь на 30 января, детективы нашли под 4 кг опиоидов (а если точно, то 3879,82 г).