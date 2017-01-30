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Туризм
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30.01.2017 09:01

Россиянин погиб в Таиланде, упав со скалы в море

На таиландском курорте Пхукет погиб турист из России. Об этом пишет газета The Phuket News. Инцидент произошел на пляже Ката днем в воскресенье, 29 января.

По свидетельству очевидцев, мужчина сорвался со скалы в море. Спасатели достали его из воды и доставили в госпиталь, где врачи констатировали смерть.

По данным полиции, погибшему Алексею Хромову было 60 лет, он проводил отпуск с семьей.

В посольстве России в Таиланде журналистам сообщили, что пока не получали информацию об этом инциденте от правоохранительных органов королевства.

 

 

Источник: "Лента.ру"


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