Россиянин погиб в Таиланде, упав со скалы в море

На таиландском курорте Пхукет погиб турист из России. Об этом пишет газета The Phuket News. Инцидент произошел на пляже Ката днем в воскресенье, 29 января.

По свидетельству очевидцев, мужчина сорвался со скалы в море. Спасатели достали его из воды и доставили в госпиталь, где врачи констатировали смерть.

По данным полиции, погибшему Алексею Хромову было 60 лет, он проводил отпуск с семьей.

В посольстве России в Таиланде журналистам сообщили, что пока не получали информацию об этом инциденте от правоохранительных органов королевства.