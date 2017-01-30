Трамп обвинил двух сенаторов в вечном поиске способа начать третью мировую

Сенаторы от Республиканской партии Джон Маккейн и Линдси Грэм «вечно ищут способ развязать третью мировую войну», написал в своем Twitter президент США Дональд Трамп в ответ на их совместное заявление с критикой иммиграционного указа.

«Совместное заявление бывшего кандидата в президенты Джона Маккейна и Линдси Грэма ошибочно — они до обидного слабы в вопросах иммиграции. Этим двум сенаторам следует сосредоточить свою энергию на ИГИЛ (запрещенная в России организация. — Прим. ред.), нелегальной иммиграции и защите границ вместо того, чтобы вечно искать способ начать третью мировую войну», — написал Трамп в Твиттере 30 января.

Ранее, как сообщает Reuters, Маккейн и Грэм заявили, что иммиграционный указ Трампа, согласно которому на 90 дней запрещен въезд в США гражданам из семи стран с мусульманским большинством, будет способствовать рекрутингу в террористы, а не усилению безопасности США.

«В конечном итоге, мы боимся, что этот указ нанесет ущерб борьбе с терроризмом», — подчеркнули сенаторы. По их мнению, принятые Трампом меры «посылают сигнал, намеренный или нет, что Америка не желает, чтобы мусульмане приезжали в страну». «Именно поэтому мы боимся, что указ скорее поможет террористам в их вербовке, нежели усилит нашу безопасность», — отметили Маккейн и Грэм.

Президент Трамп с ними не согласился.