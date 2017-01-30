В Пулковском парке нашли брошенного младенца в коляске

Коляску с грудным ребенком обнаружили сотрудники полиции поздно вечером 29 января в парке неподалеку от площади Победы в Петербурге. Взрослых рядом с младенцем не было. Мальчика в удовлетворительном состоянии отвезли в Центр реабилитации.

Как стало известно «Фонтанке», к утру 30 января родители малыша все еще не найдены. Ребенку на вид от 7 до 10 месяцев, он лежал в коляске-трансформере синего и оранжевого цветов и был тепло одет. После медицинского осмотра в Центре реабилитации детей, оставленных без попечения родителей, врачи выявили у мальчика рахит.

Полиция разыскивает родственников малыша и выясняет все обстоятельства происшествия в Пулковском парке.

Если вы опознали ребёнка на фото, звоните по телефону: 573-46-50 (УМВД Московского района).