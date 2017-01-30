Власти назвали атаку на мечеть в Канаде терактом

Премьер-министр канадской провинции Квебек Филипп Куйяр назвал атаку на мечеть в одноименном городе терактом.

Об этом сообщает РИА «Новости».

«После этого теракта я обратился в Национальное собрание Квебека с просьбой приспустить флаг Квебека», — говорится в сообщении премьера провинции в Twitter.

В свою очередь, «Газета.ру» приводит слова свидетеля стрельбы. По утверждению очевидца, нападавшие были в масках и кричали «Аллаху Акбар».

«Мне показалось, что у них (нападавших. — прим. «Газеты.Ru») был квебекский акцент. Они открыли огонь и во время стрельбы кричали: «Аллаху Акбар». Пули попадали в молившихся людей. Люди, молившиеся, погибли здесь. Пуля пролетела прямо у меня над головой», — рассказал свидетель, которой предпочел остаться анонимным.

По его словам, в тот момент в мечети находились, в том числе, дети.

Напомним, ЧП в канадском городе в Квебек произошло около восьми вечера 29 января по местному времени (четыре утра 30 января по московскому времени). По данным СМИ, в нападении участвовали три человека: они открыли стрельбу на первом этаже мечети, после чего один из них поднялся на второй этаж. Как говорят очевидцы, в здании в это время находились порядка 40 человек.

По словам главы исламского культурного центра Квебека, в результате инцидента погибли пять человек.

Газета Huffington Post Quebec отмечает, что полицейским удалось задержать двоих нападавших.