Еще
10:53 30.01.2017
Пришлите свою новость!
10:52
Поклонская вновь просит прокуратуру проверить расходование бюджетных средств на фильм «Матильда»
10:43
Число жертв атаки на мечеть в Канаде выросло до шести
10:35
В поддержку передачи Исаакия организуют крестный ход
10:28
Вишневский заявил на Толстого в Следственный комитет
10:27
Россияне получили 465 тысяч финских виз в 2016 году
10:21
«Квадрат»: Самая дорогая квартира в Петербурге предлагается за 830 млн рублей
10:16
ЗакС рассмотрит кандидатуру Анны Митяниной на пост вице-губернатора Петербурга
09:56
В шаверме на Испытателей повар пытался зарубить посетителя тесаком для мяса
09:44
ЗакС поручит Соловьеву и Четырбоку передавать Исаакиевский собор РПЦ
09:37
Проезд по всему ЗСД будет стоить 300 рублей
09:22
В Петербурге «КОНям» досталось почти 4 кг наркотиков
09:01
Россиянин погиб в Таиланде, упав со скалы в море
08:53
Петербурженка заявила о пропаже пистолета после ДТП
08:45
Трамп обвинил двух сенаторов в вечном поиске способа начать третью мировую
08:37
В Пулковском парке нашли брошенного младенца в коляске
08:29
Власти назвали атаку на мечеть в Канаде терактом
08:21
СМИ: Грузия готова восстановить дипотношения с Россией
08:13
В Канаде устроили стрельбу в мечети: есть погибшие
08:05
Трассу Вологда – Новая Ладога перекрыл опрокинувшийся грузовик
00:31
Вратарь отбил два пенальти за 30 секунд во время матча Кубка Англии
00:17
Младенец умер в торговом центре в Москве
00:04
Экс-премьер Франции Вальс признал поражение на праймериз социалистов
29/01
Белый дом заявил об отсутствии решения по санкциям против России
29/01
Иранский режиссер решил не приезжать на вручение "Оскара" в США
29/01
В Подмосковье задержан подросток, зарезавший сверстника в торговом центре
29/01
Посольство России в Париже подтвердило гибель россиянина на Монблане
29/01
В московском торговом центре зарезали подростка
29/01
На Монблане нашли тело российского горнолыжника
29/01
В Совфеде ответили на предложение Литвы забрать у России Калининград
29/01
Электричка сбила двоих мужчин в Подмосковье
29/01
Сборная Франции стала чемпионом мира по гандболу
29/01
Кровля жилого дома рухнула в Томской области
29/01
Захарова объявила конкурс после статьи о ней Бориса Джонсона
29/01
Школьница провалилась под лед и утонула в Саратовской области
29/01
Депутат литовского сейма предложил забрать у России Калининградскую область
29/01
Голкипер забросил шайбу с противоположного конца площадки в Матче всех звезд НХЛ
29/01
В Москве пассажир упал на пути на станции метро «Кунцевская»
29/01
Бронеавтомобили «Водник» заметили в Сирии
29/01
Найденный в порту Севастополя «подозрительный предмет» оказался муляжом
29/01
В Томске парашютист прыгнул с высотки
29/01
Адвокат Януковича назвал условия для его возвращения на Украину
29/01
Петицию против визита Трампа к Елизавете II подписали 300 тысяч человек
29/01
Российские саночники выиграли бронзу в эстафете на чемпионате мира
29/01
Спецназ США понес потери при согласованной с Трампом операции в Йемене
29/01
Экс-глава ВФЛА: Информатор WADA Степанова провоцировала на разговоры о допинге
29/01
На Невском горела урна, а не кафе
29/01
ФСБ арестовала дорожного бизнесмена, связанного с Севзапуправтодором
29/01
Ученые: кукуруза может превратить хомяков в каннибалов
29/01
Фийон заявил, что считает себя жертвой "политического хода"
29/01
Кличко рассказал о подготовке Киева к «Евровидению»
29/01
В кафе на Невском вызвали пожарных
29/01
СМИ сообщили о самодельной бомбе в порту Севастополя
29/01
На Хошимина автоледи выполняла поворот и сбила пешехода
29/01
Россияне стали первыми в медальном зачете чемпионата Европы по биатлону
29/01
Иран выразил протест США из-за указа Трампа
29/01
Россияне выиграли смешанную эстафету по биатлону на ЧЕ
29/01
В КПРФ не смогли найти бывшего депутата Вороненкова
29/01
В Нидерландах не смогли расшифровать данные по MH17 от России
29/01
Ален Делон отказался сменить Полански на посту президента премии «Сезар»
29/01
ОАЭ будут давать визы россиянам при въезде в страну
29/01
Федерер обыграл Надаля и стал пятикратным победителем Australian Open
29/01
«МЮ» согласился продать лучшего бомбардира после рекордного предложения
29/01
Тигр растерзал посетителя в китайском зоопарке
29/01
В Петербурге задержали организатора акции против закона о декриминализации побоев
29/01
Девятиклассников обяжут сдавать устную речь
29/01
Рианна обозвала Трампа аморальной свиньей
29/01
СМИ: Журналисты НТВ попали под обстрел в Донбассе
29/01
Нижегородскую школьницу спасли из плена в Дагестане
29/01
Мартина Шульца выдвинули кандидатом на пост канцлера ФРГ
29/01
Лондонская полиция осталась без винтовок из-за брака
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
30.01.2017 08:29

Власти назвали атаку на мечеть в Канаде терактом

Премьер-министр канадской провинции Квебек Филипп Куйяр назвал атаку на мечеть в одноименном городе терактом.

Об этом сообщает РИА «Новости».

«После этого теракта я обратился в Национальное собрание Квебека с просьбой приспустить флаг Квебека», — говорится в сообщении премьера провинции в Twitter.

В свою очередь, «Газета.ру» приводит слова свидетеля стрельбы. По утверждению очевидца, нападавшие были в масках и кричали «Аллаху Акбар».

«Мне показалось, что у них (нападавших. — прим. «Газеты.Ru») был квебекский акцент. Они открыли огонь и во время стрельбы кричали: «Аллаху Акбар». Пули попадали в молившихся людей. Люди, молившиеся, погибли здесь. Пуля пролетела прямо у меня над головой», — рассказал свидетель, которой предпочел остаться анонимным.

По его словам, в тот момент в мечети находились, в том числе, дети.

Напомним, ЧП в канадском городе в Квебек произошло около восьми вечера 29 января по местному времени (четыре утра 30 января по московскому времени). По данным СМИ, в нападении участвовали три человека: они открыли стрельбу на первом этаже мечети, после чего один из них поднялся на второй этаж. Как говорят очевидцы, в здании в это время находились порядка 40 человек.

По словам главы исламского культурного центра Квебека, в результате инцидента погибли пять человек.

Газета Huffington Post Quebec отмечает, что полицейским удалось задержать двоих нападавших.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

Ранее по теме
В Канаде устроили стрельбу в мечети: есть погибшие
СМИ2
MarketGid News
Infox
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40

Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО

Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45

Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно

Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20

За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду

Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Число жертв атаки на мечеть в Канаде выросло до шести
В шаверме на Испытателей повар пытался зарубить посетителя тесаком для мяса
В Петербурге «КОНям» досталось почти 4 кг наркотиков
Россиянин погиб в Таиланде, упав со скалы в море
В Пулковском парке нашли брошенного младенца в коляске
Власти назвали атаку на мечеть в Канаде терактом
В Канаде устроили стрельбу в мечети: есть погибшие
Трассу Вологда – Новая Ладога перекрыл опрокинувшийся грузовик
Младенец умер в торговом центре в Москве
В Подмосковье задержан подросток, зарезавший сверстника в торговом центре
В деле о пожаре в Rock Town ищут сварщика
Между дождем и гололедом
На Лесной сгорел Rock Town
Полиция клерикальным доносам верит на слово
В смерти пассажира “Везет” виноват врач
Как выжить жильцов из Дома Трезини
Газовый след «Красного Бора»
Секс-диссидентство Павленского
Заплати полиции и бери такси в Пулково
Оганесян сел до победного
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Трассу Вологда – Новая Ладога перекрыл опрокинувшийся грузовик

Акция против передачи Исаакия РПЦ прошла в самом храме, участники отказываются уходить

Митинг на Марсовом поле: вид сверху

В Петербурге сохранится туманная погода

Итоги недели с Андреем Константиновым: Битва за Исаакий

Краповые Береты: "Братишки" помянули Батю кулаками

Новости компаний
Фото: Ксения Черноморова
19.01.2017 13:40
Дольщики ГК «Город» массово обратились к представителю президента по СЗФО
Сегодня около 300 обманутых дольщиков ГК «Город» собрались у приемной представителя президента в Петербурге, чтобы в очередной раз обратить внимание властей на три долгостроя в Приморском и Красносельском районах
Молодежный еврейский центр «Гилель»
02.11.2016 10:45
Петербуржцы смогут съездить этой зимой в Израиль бесплатно
Юноши и девушки от 18 до 27 лет еврейского происхождения смогут бесплатно поехать в Израиль
«Отвечает эксперт»
25.10.2016 13:20
За лучший придуманный банковский офис дадут реальную награду
Рамки нашей постоянной рубрики «Отвечает эксперт» заметно расширились. Теперь, здесь можно не только задать свой вопрос и получить на него компетентный ответ, но и высказать свои пожелания
Yolkki Village
21.10.2016 16:35
Господдержка ипотеки будет действовать до конца года
По программе господдержки ипотеки определенным банкам предоставляется возможность выдавать кредиты с пониженной ставкой за счет средств бюджета, которые Правительство частично направляет на жилищное кредитование.
Yolkki Village
13.10.2016 16:06
Конкурс в социальных сетях от ЖК Yolkki Village
Совсем скоро наступит последний день второго осеннего месяца. А это значит, что грядёт самый таинственный праздник в году - Канун Дня Всех Святых, более известный как Хэллоуин.
Задай вопрос эксперту!
06.10.2016 17:02
Безопасные финансы
Читая новости или статьи по финансовой тематике, Вы имеете возможность задать вопрос, не отходя от сайта. На этой неделе принимаем ваши вопросы по теме: безопасные финансы
СК «РЕСПЕКТ»
30.09.2016 11:15
Страховщики помогают программе переселения из аварийного жилья
По плану федеральной программы расселения граждан из ветхого жилья, к сентябрю 2017 года во всей стране должна быть решена проблема аварийного жилищного фонда. Но часто реализации программы мешает недобросовестное исполнение обязательств строительными организациями.
ТРК «Порт Находка»
07.09.2016 18:15
На открытии ТРК «Порт Находка» будет разыгран скутер
10 сентября среди всех участников открытия II очереди ТРК «Порт Находка» будет разыгран стильный скутер. Начало праздника в 12.00.
Ленстройтрест
12.08.2016 17:06
Ленстройтрест признан самым клиентоориентированным застройщиком Ленинградской области
Союз строительных организаций Ленобласти (ЛенОблСоюзСтрой) вручил награды лучшим предприятиям и организациям отрасли. Самым клиентоориентированным застройщиком региона признан Ленстройтрест – за работу над голландским кварталом Янила Кантри
ПАО «Сбербанк России»
19.07.2016 10:34
Сбербанк запускает летнюю акцию по потребительским кредитам
Снижение ставок составило до 2 п.п. Минимальная ставка по «Потребительскому кредиту под поручительство физических лиц» теперь составляет 13,9% годовых, по «Потребительскому кредиту без обеспечения» - 14,9% годовых, условия действуют для кредитов на сумму от 400 000 рублей.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.