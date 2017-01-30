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30.01.2017 08:21

СМИ: Грузия готова восстановить дипотношения с Россией

При определенных условиях тема восстановления дипотношений Грузии с Россией может появиться на повестке дня. Об этом заявил спецпредставитель премьера соседней страны Зураб Абашидзе.

По словам Абашидзе, которые приводит 30 января газета «Известия», в Тбилиси готовы продолжать диалог по практическим вопросам в Праге и женевские международные дискуссии. Кроме того, отметил он у «грузинской стороны есть для этого готовность и политическая воля».

В свою очередь, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин приветствовал готовность грузинского коллеги к обсуждению темы восстановления дипотношений.

«Как известно, не Россия разорвала дипломатические отношения в сентябре 2008 года, и с нашей стороны препятствий для их восстановления не было и нет. Так что сроки позитивных перемен в этом вопросе зависят исключительно от Тбилиси», — отметил он.

Очередная встреча Абашидзе с Карасиным намечена на первую неделю февраля. В ходе нее дипломаты в первую очередь обсудят торгово-экономические связи, транспортные коммуникации и «определенные гуманитарные проблемы».

Дипотношения между Москвой и Тбилиси прервались в августе 2008 года после вооруженного конфликта. Тогда грузинский президент Михаил Саакашвили ввел войска в Южную Осетию, пытаясь взять под контроль объявивший о независимости регион. После вмешательства России грузинские военные были вытеснены из зоны конфликта. Затем Россия официально признала государственность Южной Осетии и Абхазии.

 

 

Источник: "Лента.ру"


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