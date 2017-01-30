В Канаде устроили стрельбу в мечети: есть погибшие

Неизвестные устроили стрельбу в мечети канадского города Квебек; пять человек, по предварительным данным, погибли.

Стрельба произошла во время вечерней молитвы в районе 20.00 по местному времени 29 января (четыре утра 30 января по московскому времени). По данным СМИ, в нападении участвовали три человека: они открыли стрельбу на первом этаже мечети, после чего один из них поднялся на второй этаж. Как говорят очевидцы, в здании в это время находились порядка 40 человек.

По словам главы исламского культурного центра Квебека, в результате инцидента погибли пятеро.

Газета Huffington Post Quebec отмечает, что полицейским удалось задержать двоих нападавших.

Сейчас здание мечети оцеплено силовиками, на месте ЧП также находится несколько машин скорой помощи.

Представитель полиции Квебека Этьен Дойон подтвердил информацию о нескольких погибших, не называя их точное число.