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30.01.2017 08:05

Трассу Вологда – Новая Ладога перекрыл опрокинувшийся грузовик

На трассе в результате столкновения перевернулся грузовик. Есть пострадавшие.
Трассу Вологда – Новая Ладога перекрыл опрокинувшийся грузовик

Движение по федеральной автодороге Вологда – Новая Ладога в районе 16-го километра (это территория Волховского района Ленобласти) перекрыто из-за серьёзного ДТП, которое произошло около четырех утра сегодня, 30 января.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на трассе в результате столкновения перевернулся грузовик. Есть пострадавшие.

Подробности читайте на «Водителе Петербурга».


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«Я же никогда ничего не выигрывал. Когда мне позвонили из банка, я подумал, что это сон», – рассказал Кирилл, сотрудник метрополитена, который выиграл главный приз в акции Банка «Санкт-Петербург» «Яркая машина за яркую карту».
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