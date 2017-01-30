Трассу Вологда – Новая Ладога перекрыл опрокинувшийся грузовик
На трассе в результате столкновения перевернулся грузовик. Есть пострадавшие.
Движение по федеральной автодороге Вологда – Новая Ладога в районе 16-го километра (это территория Волховского района Ленобласти) перекрыто из-за серьёзного ДТП, которое произошло около четырех утра сегодня, 30 января.
Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, на трассе в результате столкновения перевернулся грузовик. Есть пострадавшие.
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