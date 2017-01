Вратарь отбил два пенальти за 30 секунд во время матча Кубка Англии

Голкипер лондонского «Фулхэма» Маркус Беттинелли отбил два пенальти в течение тридцати секунда в матче 1/16 финала Кубка Англии с «Халл Сити». Об этом сообщил журналист Роберт Блащак в своем аккаунте в Twitter.

На 87-й минуте встречи нападающий «Халл Сити» Абель Эрнандес исполнил удар с 11-метровой отметки, однако Беттинелли сумел отразить его. Форвард оказался первым на добивании, и голкипер был вынужден нарушить правила, за что судья назначил еще один пенальти.

Bettinelli saves first penalty but causing another one... #facup #ffc pic.twitter.com/DP8jexIW06