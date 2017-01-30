Младенец умер в торговом центре в Москве

Ребенок одного месяца от роду скончался в одном из торговых центров столицы. В момент трагедии он находился вместе с бабушкой, сообщает ГСУ СК по Москве.

По версии следствия, вечером 29 января младенец находился на прогулке в торговом центре на улице Поляны. В какой-то момент бабушка обратила внимание на то, что малыш не подает признаков жизни. На место незамедлительно были вызваны врачи. К сожалению, ребенок скончался до приезда скорой помощи.

Предположительно ребенок умер от удушения – его дыхательные пути оказались закрыты.

В данный момент следователи выясняют обстоятельства смерти ребенка.