Экс-премьер Франции Вальс признал поражение на праймериз социалистов

Экс-премьер Франции Мануэль Вальс признал поражение на праймериз правящей Социалистической партии и поздравил с победой Бенуа Амона, сообщает Le Monde.

«Я был хотел поздравить Бенуа Амона. Я позвонил ему несколько минут назад», — сказал он.

Вальс подчеркнул, что принимает решение избирателей и отметил, что теперь Амон — «кандидат нашей политической семьи» и именно ему предстоит получить поддержку населения на выборах президента Франции.

«Я желаю ему удачи в этом», — добавил экс-премьер. Таким образом, экс-министр образования Амон официально считается победителем праймериз и будет представлять правящую партию на основных президентских выборах.

Ранее Амон был объявлен победителем праймериз: после подсчета голосов с 60% избирательных участков Вальс набрал 41,35%, а Амон — 58,65%.