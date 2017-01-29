Белый дом заявил об отсутствии решения по санкциям против России

Решения о том, снимать ли санкции против России или оставить их, США пока не приняли, заявил пресс-секретарь Белого дома. По его словам, первым шагом в отношениях с Россией станет работа по борьбе с ИГИЛ (организация запрещена в России).

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер в интервью ABC News на вопрос о возможности снятия санкций против России заявил о том, что окончательного решения со стороны США по антироссийским санкциям пока не принято.

«Вчера был первый телефонный разговор между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Мы продолжаем работать с Россией для борьбы с ИГИЛ, особенно в Сирии, а также для разрешения кризиса в Алеппо. Есть область, в которой мы вынуждены работать с ними, если мы собираемся победить терроризм, и я думаю, что это — первый шаг. Мы еще не приняли каких-либо решений относительно санкций», — сказал Спайсер.

Он отметил, что президент Трамп и его команда продолжит переговоры с Россией. «Но решение принято не было. И вообще эта тема не поднималась во время звонка вчера», — добавил пресс-секретарь Белого дома.