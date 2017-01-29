В Подмосковье задержан подросток, зарезавший сверстника в торговом центре

Подросток, зарезавший сверстника в Подмосковье, задержан. Трагедия произошла вечером 29 января.

Как сообщает ГСУ СК по Московской области, подростки находились в торговом центре Ленинского района. Там дети повздорили. Спор перерос в драку, во время которой один из них достал нож и нанес несколько ран оппоненту. Ранения оказались смертельными.

По подозрению в убийстве задержан 16-летний житель Москвы. Его подозревают в убийстве.