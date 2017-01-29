Посольство России в Париже подтвердило гибель россиянина на Монблане

Посольство России в Париже подтвердило информацию о гибели российского горнолыжника на Монблане, передает РИА «Новости».

«Я могу сказать, что погиб россиянин. Его отец не госпитализирован, находится в отеле. Наш консульский отдел находится на связи с властями города Шамони», — сообщили в дипломатическом представительстве.

Ранее сообщалось, что во Франции в одной из расщелин ледника «Море льда» на массиве Монблан обнаружили тело российского лыжника.

Мужчина катался в этом горном районе вместе со своим 60-летним отцом, который был обнаружен спасателями в шоковом состоянии в одной из расщелин ледника.