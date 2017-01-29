В Совфеде ответили на предложение Литвы забрать у России Калининград
Первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров предложил литовскому депутату Линасу Бальсису вернуть России Виленский край, прежде чем говорить о «возвращении» Калининградской области, передает РИА «Новости».
«Слабо вернуть России Вильнюсский край? Пусть вернут сначала то, что получили от советской власти», — отметил Джабаров.
Он также назвал слова литовского депутата желанием «обратить на себя внимание».
Ранее депутат сейма Литвы Линас Бальсис предложил забрать у России Калининградскую область.
Источник: Газета.Ru