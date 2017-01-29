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29.01.2017 22:04

Сборная Франции стала чемпионом мира по гандболу

Сборная Франции обыграла команду Норвегии в финальном матче домашнего чемпионата мира по гандболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча проходила в воскресенье, 29 января, в Париже и завершилась со счетом 33:26 в пользу хозяев. Самым результативным игроком поединка стал француз Никола Карабатич, который забросил шесть мячей. Сборная Франции в пятый раз в своей истории стала чемпионом мира.

Бронзовые медали завоевали гандболисты из Словении, которые оказались сильнее хорватов (31:30).

22 января словенцы обыграли сборную России в 1/8 финала соревнований. Встреча завершилась со счетом 32:26. В результате отечественные гандболисты заняли 12-ю строчку.

Чемпионат мира проходил во Франции с 11 по 29 января. Россияне не завоевывали медалей мирового первенства с 1999 года, когда в финальном матче турнира уступили шведам.


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