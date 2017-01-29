Кровля жилого дома рухнула в Томской области
Инцидент произошел в Томской области вечером 29 января. Кровля обрушилась в двухэтажном жилом доме, сообщает ГУ МЧС по региону.
По предварительной информации, конструкция не выдержала около 20:40. Обрушилась обрешетка кровли в шлакоблочном доме, расположенном в Шпальном переулке в Томске. Общая площадь обрушения составила 60 квадратных метров.
В ведомстве добавляют, что в результате ЧП никто не пострадал.
Падая, конструкция повредила трубу отопления, расположенную на чердаке. Сейчас сотрудники МЧС чистят крышу от снега, а аварийные бригады возвращают в дом тепло.
Восстановить участок кровли планируется днем 30 января. На месте работают 15 единиц спецтехники.