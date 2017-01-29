Захарова объявила конкурс после статьи о ней Бориса Джонсона

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем фейсбуке прокомментировала статью главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.

«По информации Daily Mail, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон «пришел в ярость» из-за того, что официальному представителю МИД России Марии Захаровой было отправлено приглашение посетить торжественный вечер в палате общин. Газета целую полосу посвятила этой животрепещущей теме. Представляю, что было бы, если бы я поехала», — написала она.

Захарова также назвала подобные заявления нелепыми.

«Лондон давно стал прибежищем всякой нечисти, вроде недобитых террористов, беглых олигархов и проворовавшихся чиновников. А тут отправленное приглашение возмутило. Демократия, одним словом. Объявляю конкурс карикатуры на тему «Борис Джонсон пришел в ярость из-за направления приглашения Марии Захаровой на торжественный вечер в палату общин». Победителю — приз», — добавила Захарова.

Она предложила желающим оставлять работы под ее постом.