Голкипер забросил шайбу с противоположного конца площадки в Матче всех звезд НХЛ

Голкипер клуба «Аризона Койотс» Майкл Смит отправил шайбу в ворота броском с противоположного конца площадки во время соревнования SuperSkills, предваряющего Матч всех звезд Национальной хоккейной лиги. Видеозапись эпизода появилась на YouTube-канале SPORTSNETCANADA.

34-летний хоккеист сумел попасть в небольшое отверстие, принеся команде Тихоокеанского дивизиона 20 очков. Это позволило коллективу одержать победу в соревновании SuperSkills. Матч всех звезд проходит с 28 по 29 января в Лос-Анджелесе.