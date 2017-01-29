В Москве пассажир упал на пути на станции метро «Кунцевская» и сломал руку, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

«Инцидент произошел около 18.55 — на станции «Кунцевская» Филевской линии Московского метрополитена», — сказал источник.

По его словам, машинист электропоезда успел вовремя затормозить. Пострадавшего извлекли с путей сотрудники МЧС. Медики констатировали у него перелом руки.

Как сообщила пресс-служба столичного метрополитена в своем твиттере, из-за инцидента поезда по Филевской линии с 18.56 до 19.08 следовали с увеличенными интервалами. В настоящее время движение полностью восстановлено.

28 января в Москве женщина упала под поезд на станции метро «Молодежная» Арбатско-Покровской линии. По предварительным данным, она совершала самоубийство. Женщина скончалась позже от полученных повреждений.