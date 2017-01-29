Бронеавтомобили «Водник» заметили в Сирии
В сирийский порт Тартус доставлено большое количество российских автомобилей «Водник», обеспечивающих защиту экипажа от стрелкового оружия. Как пишет иранское агентство Fars, техника вскоре будет передана подразделениям армии Сирии.
Снимки с данными автомобилями, на фоне которых стоит человек в военной форме, начали появляться в социальных сетях 28 января.
В начале января 2017-го на снимке, сделанном в Сирии, был замечен бронированный модульный автомобиль «Тайфун-К». Техника находится позади мирных жителей, которым российские военные полицейские раздают продукты и еду.
ГАЗ-3937 («Водник») предназначен для транспортировки людей и грузов в труднопроходимых районах. Рассчитан на 10-11 пассажиров. В качестве вооружения на автомобиль можно установить пулемет. Используется российскими военными и спецподразделениями МВД.
GAZ-39371 in Syria... (January 2017). pic.twitter.com/OrbidbywXh— Morant Mathieu (@MathieuMorant) 28 января 2017 г.
Источник: Lenta.ru