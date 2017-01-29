Найденный в порту Севастополя «подозрительный предмет» оказался муляжом

«Подозрительный предмет», который обнаружили в районе морского порта в Севастополе, оказался муляжом. Об этом «РИА Новости» сообщил источник в правительстве города.

По его словам, предмет опасности не представляет.​

О том, что правоохранительные органы начали проверку после того, как в морском порту Севастополя был обнаружен «подозрительный предмет» сообщила глава пресс-службы управления МВД по городу Ольга Ермоленко ранее, 29 января.

В то же время представитель руководства порта рассказал «Интерфаксу», что на территории работали саперы. Он допустил, что предмет мог оказаться взрывным устройством.