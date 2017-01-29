Адвокат Януковича назвал условия для его возвращения на Украину

Бывший президент Украины Виктор Янукович готов прибыть на родину для участия в суде, если ему обеспечат личную безопасность, а также будет расследовано дело о покушении на него. Об этом в воскресенье, 29 января, в интервью телеканалу «112 Украина» сказал адвокат беглого главы государства Виталий Сердюк.

«Защита делает все, чтобы как можно быстрее было окончено расследование в деле о покушении на убийство Януковича. Если это дело все-таки будет расследовано, будут установлены лица и государство сможет обеспечить безопасность, он будет принимать участие лично в этом деле», — заявил Сердюк.

Он добавил, что пока бывший президент в судебных разбирательствах будет участвовать дистанционно.

18 января украинские СМИ опубликовали фотографии письма Януковича к президенту России Владимиру Путину, датированного 1 марта 2014 года. В нем политик просит российского лидера ввести войска на территорию страны «для восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины». Сообщалось также, что письмо находится в материалах дела в отношении бывшего украинского лидера о государственной измене с ноября 2016 года.

В декабре прошлого года суд Киева дал санкцию на задержание Януковича. О судебном процессе над ним было объявлено ранее в том же месяце.

В том же месяце Янукович рассказал, как в феврале 2014 года была предпринята попытка расстрелять его вместе с сопровождением. По словам бывшего главы государства, на кортеж было совершено нападение по дороге из Киева в Харьков.

Янукович занимал пост президента Украины с 2010 по 2014 год. Он покинул страну в феврале 2014-го после Евромайдана — массовых протестных акций в Киеве и других городах, в ходе которых погибли 106 человек.